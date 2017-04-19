Губернатор Самарской области Н.И.Меркушкин принял участие в совещании по формированию инновационной структуры в регионах, входящих в Ассоциацию инновационных регионов России. Его провел первый заместитель...Читать далее »
Украинские власти заявили о готовности принять представителя от России на конкурсе «Евровидение-2017« в том случае, если Самойлову заменит другой конкурсант, у которого нет проблем с украинским...Читать далее »
24 марта, Губернатор Самарской области Н.И.Меркушкин провел рабочее совещание, посвященное строительству дворца спорта, речного вокзала и проектированию новой...Читать далее »
Губернатору Самарской области Н.И.Меркушкину представили обновленный проект будущего Ледового дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре. В совещании...Читать далее »
Российский боец Хабиб Нурмагомедов победил американца Майкла Джонсона на турнире UFC 205. Хабиб заставил сдаться Джонсона в третьем раунде. Теперь на счету...Читать далее »
10 марта, Губернатор Н.И.Меркушкин провел встречу с представителями регионального центра инноваций «Стартап Самара». Главе региона представили результаты работы центра за три...Читать далее »
Они устроили массированную DDoS атаку на официальный интернет-сайт силового ведомства. В среду около 17.00 «лег» официальный интернет-сайт Федеральной службы войск национальной...Читать далее »
Google может потерять рынок РФ, если не исполнит предписания Федеральной антимонопольной службы, сообщил глава ФАС Игорь Артемьев. Он также отметил, что в случае невыполнения...Читать далее »
Губернатор Самарской области Н.И.Меркушкин принял участие в совещании по формированию инновационной структуры в регионах, входящих в Ассоциацию инновационных регионов России. Его провел первый заместитель...Читать далее »
Новый сайт уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой открылся в пятницу. Веб-страница доступна по адресу deti.gov.ru. На сайте размещена подробная информация об аппарате уполномоченного,...Читать далее »
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