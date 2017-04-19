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Самарская Губерния»
Только интересное
Губернатор встретился с Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом

Губернатор встретился с Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом

7 апреля 2017   262  28

Губернатор Самарской области Н.И.Меркушкин принял участие в совещании по формированию инновационной структуры в регионах, входящих в Ассоциацию инновационных регионов России. Его провел первый заместитель...

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За рубежом»
Самое актуальное
Украинские власти назвали условие участия России в «Евровидении»

Украинские власти назвали условие участия России в «Евровидении»

26 марта 2017   1168   48

Украинские власти заявили о готовности принять представителя от России на конкурсе «Евровидение-2017« в том случае, если Самойлову заменит другой конкурсант, у которого нет проблем с украинским...

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Новости авторынка»

Триумф Toyota Mirai на экологическом ралли е-Rally Monte-Carlo

Новости авторынка»

Как обманывают при покупке автомобиля с пробегом

В России»
Криминальная Самара
Кузнецова предложила разрешить родителям отказываться от пробы Манту

Кузнецова предложила разрешить родителям отказываться от пробы Манту

26 марта 2017   469   45
Синий кит игра: смертельное увлечение убивает детей в России

Синий кит игра: смертельное увлечение убивает детей в России

22 марта 2017   426   42
Крымские татары призвали ООН признать полуостров частью России

Крымские татары призвали ООН признать полуостров частью России

9 февраля 2017   2692   87
«МЕТРО Кэш энд Керри» проводит благотворительную акцию «Человек человеку Дед Мороз»

«МЕТРО Кэш энд Керри» проводит благотворительную акцию «Человек человеку Дед Мороз»

27 ноября 2016   4735   133
Международый уголовный суд так и не стал независимым органом правосудия

Международый уголовный суд так и не стал независимым органом правосудия

16 ноября 2016   5124   146
Бывший вице-губернатор Петербурга задержан по подозрению в мошенничестве

Бывший вице-губернатор Петербурга задержан по подозрению в мошенничестве

16 ноября 2016   5972   146
Анна Кузнецова: наша общая задача – создать комфортную среду для приемных семей

Анна Кузнецова: наша общая задача – создать комфортную среду для приемных семей

13 ноября 2016   5187   149
Крым начал поставки газа в украинский Геническ

Крым начал поставки газа в украинский Геническ

13 ноября 2016   6083   155
Спорт»
Спортивные достижения
Н.И.Меркушкин поручил начать проектирование новой станции метро и ускорить сроки строительства дворца спорта

Н.И.Меркушкин поручил начать проектирование новой станции метро и ускорить сроки строительства дворца спорта

25 марта 2017   430   36

24 марта, Губернатор Самарской области Н.И.Меркушкин провел рабочее совещание, посвященное строительству дворца спорта, речного вокзала и проектированию новой...

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Н.И.Меркушкин: «В новом Дворце спорта не будет ни одного незадействованного сантиметра»

Н.И.Меркушкин: «В новом Дворце спорта не будет ни одного незадействованного сантиметра»

24 Январь 2017   3796   116

Губернатору Самарской области Н.И.Меркушкину представили обновленный проект будущего Ледового дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре. В совещании...

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Российский боец Хабиб Нурмагомедов победил американца Майкла Джонсона

Российский боец Хабиб Нурмагомедов победил американца Майкла Джонсона

13 ноября 2016   6002   145

Российский боец Хабиб Нурмагомедов победил американца Майкла Джонсона на турнире UFC 205. Хабиб заставил сдаться Джонсона в третьем раунде. Теперь на счету...

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Криминал»
Криминальная хроника
Технологии»
12 марта 2017   1046   58

Инновационные проекты должны стать основой развития региона

10 марта, Губернатор Н.И.Меркушкин провел встречу с представителями регионального центра инноваций «Стартап Самара». Главе региона представили результаты работы центра за три...

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Технологии»
26 Январь 2017   3017   99

На Росгвардию России напали хакеры

Они устроили массированную DDoS атаку на официальный интернет-сайт силового ведомства. В среду около 17.00 «лег» официальный интернет-сайт Федеральной службы войск национальной...

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Технологии»
10 декабря 2016   4509   128

Решение по делу Google повлияет на деятельность компании в других странах

Google может потерять рынок РФ, если не исполнит предписания Федеральной антимонопольной службы, сообщил глава ФАС Игорь Артемьев. Он также отметил, что в случае невыполнения...

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Актуальное
Губернатор встретился с Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом

Губернатор встретился с Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом

7 апреля 2017   262  28

Губернатор Самарской области Н.И.Меркушкин принял участие в совещании по формированию инновационной структуры в регионах, входящих в Ассоциацию инновационных регионов России. Его провел первый заместитель...

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Справка»
Справка Область 63
Открылся новый сайт уполномоченного при президенте России по правам ребенка

Открылся новый сайт уполномоченного при президенте России по правам ребенка

13 ноября 2016   4778   153

Новый сайт уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой открылся в пятницу. Веб-страница доступна по адресу deti.gov.ru. На сайте размещена подробная информация об аппарате уполномоченного,...

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