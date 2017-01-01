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Самарская Губерния»
Только интересное
М.В. Бабич и Н.И.Меркушкин обсудили меры господдержки малого и среднего бизнеса

М.В. Бабич и Н.И.Меркушкин обсудили меры господдержки малого и среднего бизнеса

27 ноября 2016   2593  75

24 ноября, Самарскую область с рабочим визитом посетил полномочный представитель Президента РФ в ПФО М.В.Бабич. Полпред принял участие в открытии нового производства промышленных газов на ОАО «КуйбышевАзот». Кроме...

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За рубежом»
Самое актуальное
Британия планирует переубедить Трампа сотрудничать с Россией в Сирии

Британия планирует переубедить Трампа сотрудничать с Россией в Сирии

13 ноября 2016   2573   81

Великобритания находится в состоянии дипломатического кризиса с США в связи с намерениями избранного президента Соединённых Штатов Дональда Трампа заключить с президентом России Владимиром Путиным союз по Сирии....

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Новости авторынка»

Триумф Toyota Mirai на экологическом ралли е-Rally Monte-Carlo

Новости авторынка»

Как обманывают при покупке автомобиля с пробегом

В России»
Криминальная Самара
«МЕТРО Кэш энд Керри» проводит благотворительную акцию «Человек человеку Дед Мороз»

«МЕТРО Кэш энд Керри» проводит благотворительную акцию «Человек человеку Дед Мороз»

27 ноября 2016   2157   56
Международый уголовный суд так и не стал независимым органом правосудия

Международый уголовный суд так и не стал независимым органом правосудия

16 ноября 2016   2331   72
Бывший вице-губернатор Петербурга задержан по подозрению в мошенничестве

Бывший вице-губернатор Петербурга задержан по подозрению в мошенничестве

16 ноября 2016   2703   71
Анна Кузнецова: наша общая задача – создать комфортную среду для приемных семей

Анна Кузнецова: наша общая задача – создать комфортную среду для приемных семей

13 ноября 2016   2025   61
Крым начал поставки газа в украинский Геническ

Крым начал поставки газа в украинский Геническ

13 ноября 2016   2950   68
15 лет «МЕТРО Кэш энд Керри» в России

15 лет «МЕТРО Кэш энд Керри» в России

3 ноября 2016   3369   96
Лавров назвал бомардировки Югославии агрессией против суверенного государства

Лавров назвал бомардировки Югославии агрессией против суверенного государства

31 октября 2016   3784   84
Ветераны выбрали лучшую военную жену

Ветераны выбрали лучшую военную жену

26 октября 2016   4203   94
Спорт»
Спортивные достижения
Российский боец Хабиб Нурмагомедов победил американца Майкла Джонсона

Российский боец Хабиб Нурмагомедов победил американца Майкла Джонсона

13 ноября 2016   2952   67

Российский боец Хабиб Нурмагомедов победил американца Майкла Джонсона на турнире UFC 205. Хабиб заставил сдаться Джонсона в третьем раунде. Теперь на счету...

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ЦСКА проиграл ФК «Уфа» в товарищеском матче

ЦСКА проиграл ФК «Уфа» в товарищеском матче

12 ноября 2016   2983   78

Московский ЦСКА проиграл футбольному клубу «Уфа» со счетом 0:1 в товарищеском матче. Встреча прошла в Москве на стадионе «Октябрь». Единственный забитый мяч...

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Яна Чурикова и Андрей Малахов проведут в Казани шоу Жеребьевки Кубка Конфедераций FIFA 2017

Яна Чурикова и Андрей Малахов проведут в Казани шоу Жеребьевки Кубка Конфедераций FIFA 2017

3 ноября 2016   3625   94

26 ноября – в Казани пройдет Жеребьевка Кубка Конфедераций FIFA 2017, ведущими которой станут Яна Чурикова и Андрей Малахов. В рамках красочного шоу определится...

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Криминал»
Криминальная хроника
Технологии»
10 декабря 2016   1570   36

Решение по делу Google повлияет на деятельность компании в других странах

Google может потерять рынок РФ, если не исполнит предписания Федеральной антимонопольной службы, сообщил глава ФАС Игорь Артемьев. Он также отметил, что в случае невыполнения...

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Технологии»
18 ноября 2016   2595   66

Обнаружен новый способ обхода экрана блокировки iOS с помощью Siri

Около месяца тому назад, в октябре 2016 года, представители Сбербанка предупреждали, что голосовой помощник Siri может использоваться для хищения средств со счетов пользователей...

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Технологии»
16 ноября 2016   1950   71

Смартфоны китайского производства могут следить за своими владельцами

На некоторых из них обнаружили программу, отправляющую данные о звонках и сообщениях на китайский сервер. Американские специалисты по безопасности недавно обнаружили на...

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Общество»
Актуальное
В губернии снижается заболеваемость туберкулезом среди детей

В губернии снижается заболеваемость туберкулезом среди детей

23 ноября 2016   1728  67

21 ноября в пресс-центре «Комсомольской правды» специалисты обсудили вопросы диагностики детского туберкулеза. В Самарской области соблюдается высокий охват профилактическими осмотрами на туберкулез. Детское...

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Справка»
Справка Область 63
Открылся новый сайт уполномоченного при президенте России по правам ребенка

Открылся новый сайт уполномоченного при президенте России по правам ребенка

13 ноября 2016   2175   71

Новый сайт уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой открылся в пятницу. Веб-страница доступна по адресу deti.gov.ru. На сайте размещена подробная информация об аппарате уполномоченного,...

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