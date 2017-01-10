24 ноября, Самарскую область с рабочим визитом посетил полномочный представитель Президента РФ в ПФО М.В.Бабич. Полпред принял участие в открытии нового производства промышленных газов на ОАО «КуйбышевАзот». Кроме...Читать далее »
Великобритания находится в состоянии дипломатического кризиса с США в связи с намерениями избранного президента Соединённых Штатов Дональда Трампа заключить с президентом России Владимиром Путиным союз по Сирии....Читать далее »
Российский боец Хабиб Нурмагомедов победил американца Майкла Джонсона на турнире UFC 205. Хабиб заставил сдаться Джонсона в третьем раунде. Теперь на счету...Читать далее »
Московский ЦСКА проиграл футбольному клубу «Уфа» со счетом 0:1 в товарищеском матче. Встреча прошла в Москве на стадионе «Октябрь». Единственный забитый мяч...Читать далее »
26 ноября – в Казани пройдет Жеребьевка Кубка Конфедераций FIFA 2017, ведущими которой станут Яна Чурикова и Андрей Малахов. В рамках красочного шоу определится...Читать далее »
Google может потерять рынок РФ, если не исполнит предписания Федеральной антимонопольной службы, сообщил глава ФАС Игорь Артемьев. Он также отметил, что в случае невыполнения...Читать далее »
Около месяца тому назад, в октябре 2016 года, представители Сбербанка предупреждали, что голосовой помощник Siri может использоваться для хищения средств со счетов пользователей...Читать далее »
На некоторых из них обнаружили программу, отправляющую данные о звонках и сообщениях на китайский сервер. Американские специалисты по безопасности недавно обнаружили на...Читать далее »
21 ноября в пресс-центре «Комсомольской правды» специалисты обсудили вопросы диагностики детского туберкулеза. В Самарской области соблюдается высокий охват профилактическими осмотрами на туберкулез. Детское...Читать далее »
Новый сайт уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой открылся в пятницу. Веб-страница доступна по адресу deti.gov.ru. На сайте размещена подробная информация об аппарате уполномоченного,...Читать далее »
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