Информационный портал самарской области
Пьяный мужчина погиб под ударами бывшей жены
Арестован чемпион мира по ушу убивший участкового в Самаре
В Сергиевском районе пенсионер убил гражданина Азербайджана
Сызранские полицейские задержали подозреваемую в убийстве
Мошенники из Оренбурга пытались убить управляющего "Автовазбанка"
В Тольятти осужден 56-летний извращенец
Мужчина украл батарейки и диск DVD для милиционеров
Заместитель командира ППСМ обвинен в сбыте наркотиков
Директора тольяттинского ломбарда ограбил бомж
В Самаре квартирант до смерти забил хозяина квартиры